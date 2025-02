2:0 – ÖFB-Boss griff vor Abstimmung in Trickkiste

Dem vorangegangen war in den Tagen davor eine Vielzahl an Telefonaten, in denen Bartosch seine Mitstreiter im Präsidium von seinem Vorhaben zu überzeugen versuchte. Hintergrund: Da die Strukturreform nun doch nicht – wie von Bartoschs Vorgänger Klaus Mitterdorfer geplant – bis zur Hauptversammmlung am 18. Mai in Bregenz umgesetzt werden kann und Ende Mai die beiden Geschäftsführer Geschichte wären, fürchtete Bartosch ab Anfang Juni um die volle Handlungsfähigkeit des ÖFB.