Wenn Nähe und Zärtlichkeit bitterböse verpackt ist

Christoph Fritz ist geil. Oder nicht? Dieser Frage ging der Kabarettist Donnerstagabend in der Bühne im Hof in St. Pölten auf den Grund. Und zwar derart akribisch, dass selbst seine Therapeutin aufgrund der unklärbaren Thematik eine Auszeit braucht. In seinem zweiten Programm „Zärtlichkeit“ wagt sich der schüchterne, fast unscheinbar wirkende Fritz von einer „Kurzgeschichte“ zur nächsten.