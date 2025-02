WESTbahn rollt seit drei Jahren auf Tirols Gleisen

Ausbildung zum Steward dauert einen Monat lang

„Der Einstieg in den Job startet mit einer Ausbildung, die einen Monat dauert. Dabei lernen wir, wie die Geräte an Bord funktionieren, die betrieblichen Regeln, Konfliktmanagement und was zu tun ist, wenn es einen Notfall gibt. Jede Woche findet auch eine Einschulung an Bord statt, es ist also nicht nur eine theoretische Ausbildung“, erklärt Leutner. Jährlich findet auch eine Auffrischung statt, damit das Personal beispielsweise beim Thema Erste Hilfe auf dem neuesten Stand ist.