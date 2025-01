Citizens-Premiere! ÖFB-Ass wechselt zu ManCity

Wienroither ist für Manchester City auch in der Women‘s Champions League spielberechtigt. City steht im Viertelfinale, die Auslosung dafür erfolgt am 7. Februar. „Sie wird auf der Außenverteidigerposition noch mehr Qualität bringen und wir freuen uns darauf, zu sehen, was sie in diesem entscheidenden Teil der Saison zu unserem Team beitragen kann“, erklärte Therese Sjögran, Frauenfußball-Direktorin von Manchester City.