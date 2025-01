Jansson: Auch die Schnitzel sprechen für Rapid

Mit seinem Speed, seinen 1:1-Qualitäten kann der Schwede den Unterschied ausmachen. Das demonstrierte er zweimal gegen Salzburg. „Aber ich will das in jedem Spiel zeigen. Dafür muss ich gesund, fit bleiben. Ich habe so viel Zeit in der Kraftkammer verbracht, da wird man depressiv.“ Auf dem Rasen liebt er seine Rolle unter Trainer Klauß als linker Zehner: „Ich habe viele Freiheiten.“ Wobei er auch als zweite Spitze ein Thema ist. Abhängig davon, welche Verstärkung Sportchef Katzer noch an Land zieht.