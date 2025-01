Verhandlungen in finaler Phase: Danso zu Top-Klub!

Mit seinem Körperbau und seinen Fähigkeiten in der Manndeckung soll Danso perfekt in das Juve-Suchprofil passen. Die Verhandlungen befinden sich in der finalen Phase. Der 26-Jährige soll einen Transfer anstreben und die Turiner seinem aktuellen Klub Lens rund 2,5 Millionen für ein Leihgeschäft bis Juni bieten. Anschließend könnte Danso fix in die Serie A wechseln. Interessenten aus England und Deutschland kassieren demnach eine Absage!