Hilfswerk zieht Bilanz: Kunden bestätigen Kurs

Außerdem spannend ist, dass die Wahrnehmung des Pflegeberufs in der Öffentlichkeit von der Einschätzung derjenigen abweicht, die täglich in diesem Bereich arbeiten. Wer in der Pflege tätig ist, bewertet den Beruf deutlich positiver als sein Image vermuten ließe. In den letzten vier Jahren ist die Weiterempfehlungsrate für den Pflegeberuf von 23 auf 33 Prozent gestiegen – ein Zeichen dafür, dass der Beruf als sinnstiftend und zukunftssicher wahrgenommen wird.