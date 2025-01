VCÖ kritisiert: So viele neue SUV in Tirol wie nie

Sie sind relativ groß, haben über 110 PS und einen Verbrauch von sechs Liter oder mehr pro 100 Kilometer. Die Rede ist von SUV. Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vorrechnet, waren im Vorjahr von insgesamt 21.714 zugelassenen Neuwagen in Tirol 10.822 SUV. „Mit 49,8 Prozent war der SUV-Anteil an den Neuwagen in Tirol so hoch wie noch nie“, heiß es.