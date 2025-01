Öffi-Tickets sind ohne Smartphone-App teurer

In der „Strafgebühr“ erkennt die SPÖ zudem eine Altersdiskriminierung. Die Anzahl an Personen ohne Smartphone beziehungsweise ohne das notwendige Wissen über eine erforderliche App-Installation sei gerade innerhalb der älteren Generation groß. Zudem hätten armutsgefährdete Menschen oft keine Möglichkeit, eine Kreditkarte zu benutzen – und seien deshalb auch von der Nutzung der App ausgeschlossen. Die SPÖ fordert nun die Landesregierung per Antrag auf, umgehend in dieser Causa Gespräche mit dem Verkehrsverbund aufzunehmen.