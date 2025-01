Rettung gescheitert: Sendeanlage wurde gesprengt

Zum Schluss ging alles schnell: Bereits zwei Tage vor dem kolportierten Termin wurde die Kurzwellensendeanlage in Moosbrunn im Bezirk Bruck an der Leitha am Dienstag gesprengt. „Aus Witterungsgründen“, wie die ORF-Tochter ORS bekannt gab. So richtig glauben will man das vor allem in der Amateurfunkszene nicht. Denn vor allem dort setzte man sich vehement für den Erhalt des Senders ein. Erst am Montag wurde sogar eine Petition ins Leben gerufen, die in kürzester Zeit bereits mehr als 2500 Unterstützer hatte.