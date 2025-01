Statt Maturareise mit den Profis ins Trainingscamp

Bei St. Pölten erhalten heute vor dem Abflug zum Trainingscamp nach Lara gleich drei junge Talente aus den eigenen Reihen ihr Flug-Ticket in die Hand gedrückt. Es ist diesmal aber nicht „mission2beach“ oder „X-Jam“ für eine Maturareise, die auf Dorian Kasparek, Lorenz Nezaj und Hasan Ramadan wartet. Es geht mit den Profis zur beinharten Vorbereitung auf die Frühjahrssaison.

„Sie sollen Erfahrungen sammeln“

„Wir haben unser Juniors-Team ganz fest im Blick und wollen den jungen Spielern wirklich die Chance geben, sich nach oben zu arbeiten. Sie sollen Erfahrungen sammeln und sich so weiter entwickeln“, stellte Sportdirektor Christoph Freitag seinen Youngsters eine Top-Möglichkeit in Aussicht, sich bei SKN-Chefcoach Tugberk Tanrivermis zu empfehlen. Unter dem Ex-Assistenten von Trainer-Legende Fatih Terim kam St. Pölten gegen Ende der Herbstsaison in der 2. Liga mit vier Siegen in Folge mächtig in Schwung.