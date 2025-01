Madonna kritisiert Trump für LGBTQ+-Rückschritte

„Hört nicht auf, zu kämpfen“

„Hört nicht auf, zu kämpfen“, fügte die „Queen of Pop“ hinzu. Sie postete dazu ein Foto von sich, in dem sie ernst in die Kamera blickt. Madonna („Like a Virgin“) gilt seit Jahrzehnten als Schwulen-Ikone und setzt sich für die Rechte von LGBTQ+-Personen ein.