Chiefs vs. Eagles: 3×2 Tickets fürs Hotel Marriott

Am 10. Februar ab 0:30 Uhr ist es wieder soweit! Die 59. Auflage des Super Bowls erfolgt in New Orleans. Die Kansas City Chiefs können Geschichte schreiben und als erstes Team drei Mal in Serie Champion in der NFL werden. Die Philadelphia Eagles haben aber noch eine Rechnung von 2023 offen. Im krone.tv-Sport-Talk stimmen wir sie auf den Showdown ein. Außerdem können Sie Tickets (siehe ganz unten) im Hotel Marriott gewinnen.