Planetenschauspiel lässt Abendhimmel leuchten

Nach Venus ist Jupiter der zweithellste Planet, er strahlt heller als die Sterne des Winterhimmels. Mars, der sich durch seine markante rötliche Färbung auszeichnet, scheint so hell wie Sirius, der hellste Fixstern am Firmament. Die Sichtbarkeit von Saturn endet in Österreich am 23. Februar, an seine Stelle tritt Merkur am 24. Februar.