Einigung! Wechsel von ÖFB-Teamspieler steht bevor

Kommt bei Bologna kaum zum Zug

Der Steirer ist in Bologna seit Ende Oktober nur noch zweite Wahl, der Schwede Emil Holm hat ihm als Rechts-Verteidiger den Rang abgelaufen. In den jüngsten 13 Matches der Serie A stand Posch einmal in der Startelf, kam in Summe auf nur 157 Spielminuten und unter Trainer Italiano primär in der Champions League zum Zug. Diese ist für die „Rossoblu“ nach dem Gastspiel am Mittwoch bei Sporting Lissabon Geschichte, was die Situation für Posch, der bis 2026 Vertrag hat, weiter verkomplizieren würde.