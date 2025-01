Papa greift für Mega-Talent in eigene Tasche

Bei dem Test am Pannoniaring glänzte er mit beachtlichen Rundenzeiten. Der Haken? Die Teilnahme kostet satte 300.000 Euro, wovon 175.000 als Eigenleistung durch Sponsoren oder privat aufgebracht werden müssen. „Bis jetzt haben wir alles selbst finanziert“, erzählt Papa Leopold offen. Wer in der Formel 1 richtig durchstarten möchte, braucht viel Talent und Durchhaltevermögen, aber eine noch dickere Geldbörse. Mit rund sechs Millionen Euro ist man in der Formel 1 mit am Start.

„Wir sehen ihn als aufstrebendes Talent“

Talent und Erfolg reichten bei Alexander nicht aus, um die Summe zusammenzubekommen. Trotzdem gibt es schon einen neuen Plan mit Birel Austria. Der Youngster lässt sich nicht bremsen. „Wir sehen ihn als aufstrebendes Talent und freuen uns gemeinsam in der deutschen Meisterschaft, Europa- und der Weltmeisterschaft anzugreifen“, versichert Friedrich Samhaber, Chef des Werksteams. Mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h misst er sich künftig mit den Weltbesten Kartfahren und rast so seinem Traum weiter entgegen.