„Wir sollten alle mehr wie Paddington sein“

Es ist bereits der dritte „Paddington“-Film, der am Donnerstag in unsere Kino kommt – und auch dieses Mal sind top Gaststars mit dabei! Oscarpreisträgerin Olivia Colman spielt eine Nonne und Antonio Banderas einen Schiffskapitän. Im „Krone“-Interview erzählt Banderas: „Die größte Herausforderung war für mich, das Phänomen Paddington zu verstehen, da ich in Spanien aufgewachsen und dadurch nicht so vertraut mit der Figur war.“ Sein Co-Star Colman hatte damit keine Probleme, ist seit vielen Jahren eng mit dem kleinen Bären verbunden: „Ich bin mit Paddington aufgewachsen und habe mich durch die ersten beiden Filme neu in ihn verliebt. Man muss ihn einfach lieben, denn er hat alle Qualitäten, die ein echter Held haben muss. Er sieht in Jedem das Beste – wir sollten alle ein bisschen mehr wie er sein.“