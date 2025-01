Drei Kinder in Australien von Dingos attackiert

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Samstag. Ein zweijähriges Kind wurde auf einem Parkplatz nahe dem berühmten Lake McKenzie von einem Dingo ins Bein gebissen. Erst am Donnerstag hatte ein Dingo ein vierjähriges Mädchen in die Schulter gebissen, als es im flachen Wasser schwamm. Wenige Tage zuvor waren eine Frau und ein Kind, die mit ihrer Familie an einem Strand spazieren waren, angegriffen worden.