Waidhofen a.d. Thaya: Absolute nach ÖVP-FPÖ-Duell

Wesentlich schlechter ging es im Bezirk hingegen den Schwarzen in Ludweis-Aigen, mit fast 28 Prozent Verlust. Sie behalten dennoch hauchdünn die Mehrheit im Gemeinderat. Die Größenordnung des ÖVP-Minus konnte aus dem Stand die FPÖ gewinnen. Aber auch die SPÖ erlitt eine klare Wahlniederlage, die in fast gleicher Höhe an eine Bürgerliste ging.