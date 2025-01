Nicht einmal Felssturz brachte der ÖVP den Absturz

Kleine Verluste hier, kleine Zugewinne dort. Der Landestrend spiegelt sich im Großen und Ganzen auch im Bezirk Krems wider. In Wachauer Gemeinden wie Spitz an der Donau, Dürnstein und Rossatz-Arnsdorf konnte die ÖVP die Ergebnisse allesamt halten. Auch in Kamp- und Kremstal gaben sich die Schwarzen keine Blöße. Nicht einmal der Felssturz in Aggsbach, der zur monatelangen Straßensperre des rechten Donauufers führte, konnte ein politisches Erdbeben auslösen.