Schock um 99ers-Kapitän! Muss Graz nachrüsten?

Oh Schreck! Die Graz99ers haben den Südtirol-Trip teuer bezahlt. Top-Verteidiger Korbinian Holzer droht nach einem Check in Bozen wochenlang auszufallen. Die genaue Diagnose soll in den nächsten Stunden eintreffen. Die Frage ist, wie die Grazer reagieren und ob nun doch noch in der Defensive nachgerüstet wird...