Hohe Geldstrafe gegen Grazerin in Ungarn verhängt

Laut dem Onlineportal „hvg.hu“ wurde die Strafe von der zuständigen Behörde im ungarischen Komitat Vas in einem beschleunigten Verfahren verhängt. Die Österreicherin befindet sich außerdem in einem weiteren laufenden polizeilichen Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei. Anfang Dezember war sie in Slowenien auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls festgenommen worden, bestätigte Richard Kapin, der Vorsitzende der ungarischen Stiftung „Alles für die Tiere“.