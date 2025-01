Ebelsberg steht ab Ende Februar wohl ohne Post da

Nach dem Aus für die Filialen in Leonding und St. Florian war die „Krone“ im Dezember der Frage nachgegangen, ob auch dem Unimarkt in der Hartheimerstraße in Ebelsberg die Schließung droht – die Gerüchteküche hatte da bereits intensiv gebrodelt. Damals hatte die Uni-Gruppe dies – wie berichtet – verneint, wies dagegen darauf hin, dass man das Geschäft zu einer Abverkaufsfiliale umfunktionieren wolle. Bedeutet: Restwaren, die durch Schließungen übrig bleiben, sollen dort gebündelt zu Sonderpreisen verkauft werden.