Sturm der Entrüstung: Leuchtturm droht der Abriss

Küste nur noch wenige Meter entfernt

Seit 121 Jahren steht der 64 Meter hohe Leuchtturm aus Beton an der Küste bei La Tremblade in der Region Nouvelle-Aquitaine. Er weist mit seinem auf 52 Kilometer Entfernung sichtbaren Leuchtfeuer der Schifffahrt den Weg an der Küste. Bei seinem Bau war er noch 1,8 Kilometer von der Küste entfernt – jetzt sind es noch knapp 130 Meter.