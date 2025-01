Unter Interimscoach Mike Tullberg will Borussia Dortmund am Samstag wieder ein Lebenszeichen von sich geben. Nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge soll der 39-jährige Däne dem BVB in der deutschen Bundesliga daheim gegen Werder Bremen zum ersten Punktgewinn im Jahr 2025 verhelfen. „Mit Sabber im Mund und Messer zwischen den Zähnen – das will ich sehen“, sagte Tullberg am Freitag.