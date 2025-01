Das Preisgeld steigt auf 1,06 Millionen Dollar!

„Es ist ein Leuchtturmprojekt und nicht nur das wichtigste Damen-Tennis-Event Österreichs, sondern mit seinen Side Events viel mehr als ein Tennis-Turnier“, spricht Vizebürgermeisterin Karin Hörzing etwa an, dass mit der FE&MALE Sports Conference „Advantage Ladies“ am Mittwoch der Frauensport groß thematisiert wird. Auch in Sachen Nachhaltigkeit oder Inklusion in Form werden Schwerpunkte gesetzt.