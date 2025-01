Kitz-Wahnsinn: Mit Flugzeug unter Zielbogen durch

Die Streif-Challenge

Seit Jahrzehnten fesseln die legendären Hahnenkammrennen in Kitzbühel die Sportfans, wenn sich die Speed-Stars an die Grenzen des Machbaren wagen. Mit weiten Sprüngen, engen Kurven und atemberaubenden Geschwindigkeiten verlangt die Streif den Ski-Stars beim Super-G und in der Abfahrt absolute Präzision und Höchstleistungen ab. Aber die spektakuläre Strecke ist nicht nur für die Ski-Stars eine ganz spezielle Herausforderung. Dario Costa wagte ein noch nie dagewesenes Luftmanöver: eine Course Preview der Streif – eine Weltpremiere beim Hahnenkammrennen mit über 350 km/h Top-Speed und Fliehkräften von über 10 g. Das bedeutet, dass er mit der zehnfachen Schwerkraft in den Sitz hineingepresst wurde. Im Vergleich: In Formel-1-Autos wirken in Hochgeschwindigkeitskurven und beim Bremsen bis zu 6 g auf die Piloten. Mit dem Durchfliegen des Red Bull Bogens an der Hausbergkante und dem Audi-Bogens in Zielstadion baute Dario Costa noch zwei extrem anspruchsvolle Manöver ein, die den Puls nach oben schnellen ließen.