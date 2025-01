Jubel über 644 neue „Meister“ im Grazer Congress

Es ist eine beachtliche Zahl: 644 Meister- und Befähigungsprüfungen wurden 2024 in der Steiermark erfolgreich absolviert – das sind 17 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Der Titel steht für herausragendes Können und Wissen in der eigenen Berufssparte. „Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass die steirischen Unternehmen mit Kompetenz und Know-how am Markt punkten können“, sagt der steirische Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk.