Autolenker rammt Brücke und befreit sich selbst

Ein 22-jähriger Mann war am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw in Feldkirch Gisingen unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor, der in weiterer Folge gegen das Geländer der Nafla-Brücke krachte und zur Seite kippte.