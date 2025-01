Rodelspaß vom Gampen hinab nach St. Anton

In der Folge wird es bald richtig kurvenreich. Über zahlreiche, sich knapp aneinander reihende Serpentinen schlängelt sich die Strecke hinauf. Zuletzt geht es über eine längere Gerade direkt ins Skigebiet. Am Pistenrand wandern wir die letzten Meter neben der Nassereinbahn nach oben bis zu den beiden Gaststätten am Gampen. Die Terrasse dort ist ein wunderbarer Platz für Sonnenanbeter.