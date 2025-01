Mbappe bestraft Salzburgs Mega-Patzer eiskalt

Trotz einer mutigen ersten Spielhälfte lag Salzburg zur Pause mit 0:2 zurück. Und auch der zweite Durchgang begann nicht nach Wunsch. In der 48. Minute nahm Janis Blaswich einen Rückpass im eigenen Sechzehner an. Plötzlich verlor der Salzburg-Goalie den Ball an den heranstürmenden Mbappe, der locker zum 3:0 für die „Königlichen“ einschob.