Gratis-Holz aus Grazer Wäldern für Privilegierte?

„Überschaubare Menge“

Diese Urkunden sind zeitlich unbefristet und somit bis heute rechtsgültig. Sie verfallen auch bei Eigentümerwechsel nicht und ohne ausdrücklichen Verzicht, können die Bezugsrechte seitens Stadt nicht aufgelöst werden. Zehn Liegenschaften im Bereich des Stadtwalds am Buchkogel profitieren noch heute davon. „Es geht dabei um rund elf Raummeter, also eine überschaubare Menge“, so der Stadtförster. Dass die Stämme sogar zugeschnitten werden, ist kein freiwilliger Service: Es ist genau festgelegt, in welcher Form das Holz bereitgestellt werden muss. Betroffen von der kuriosen Regelung ist am Buchkogel auch das Österreichische Bundesheer als Waldeigentümer. Und es ist keineswegs ein Grazer Phänomen: Derartige Holzbezugsrechte sind im ganzen deutschsprachigen Raum verbreitet.