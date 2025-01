Ordnungsdienst darf bald auch Strafen austeilen

Seit Dienstag in es fix und am 30. Jänner wird es im Landtag beschlossen werden: Sogenannte Ordnungsdienste in Niederösterreich bekommen mehr Befugnisse. Derzeit sind diese Wachleute nur für die Parkraumüberwachung zuständig. Ansonsten dürfen sie bei Konflikten nur vermitteln und mahnen. Künftig könne sie etwa bei Ruhestörungen, Anstandsverletzungen und ähnlichen Vergehen auch Ausweiskontrollen durchführen und sogar Organstrafen verhängen.