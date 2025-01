Salzburg gegen Real: „Größer wird’s nicht mehr!“

Es ist das größte Spiel der Bullen-Geschichte! Am Mittwochabend (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) duelliert sich Red Bull Salzburg in der Champions League mit Rekordsieger Real Madrid. „Größer als Real Madrid in der Champions League wird’s eigentlich nicht mehr“, betont auch „Krone“-Redakteur Sebastian Steinbichler.