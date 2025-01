Zillertalbahn rammte bei Kreuzung Lastwagen

Auto krachte in querstehenden Lkw

Die heranbrausende Zillertalbahn konnte nicht mehr anhalten und donnerte in den Auflieger des Lkw. „Der Lokführer, ein 63-jähriger Deutscher, machte mittels Hupsignale noch auf die herannahende Bahn aufmerksam. Der Lkw-Lenker fuhr zwar in die Zillertalstraße ein, dadurch konnte eine Kollision aber nicht mehr vermieden werden“, so die Exekutive. Der Lkw wurde auf die Zillertalstraße geschleudert. Eine nachkommende Autofahrerin (22) dürfte den Zusammenstoß zu spät bemerkt haben und krachte in den querstehenden Lkw. Verletzt wurde zum Glück niemand, es entstand aber Sachschaden in beträchtlicher Höhe.