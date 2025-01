Hütter-Klub AS Monaco gegen Aston Villa, LIVE

Für Hütter geht es am Dienstag nach einem schwierigen Jahresbeginn mit Niederlagen im französischen Cup sowie Supercup und nur einem Punkt in zwei Ligaspielen um die Rückkehr in die Erfolgsspur. In den vergangenen acht Pflichtspielen gingen die Monegassen nur einmal als Sieger vom Rasen, beim 4:1 im französischen Cup gegen das unterklassige Team L‘Union Saint-Jean.