Remis für Handballer ++ Djoker bezwingt Alcaraz

Österreichs Handballer teilen sich im ersten Hauptrunden-Spiel der Weltmeisterschaft die Punkte, Novak Djokovic wahrt die Chance auf seinen elften Titel in Australien und die ÖSV-Ladies lassen beim letzten Riesentorlauf vor der Weltmeisterschaft aus – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 21. Jänner.