NÖ: Nach Bissattacke flogen Fäuste und Zähne

Idyllisch am See gelegen, ist der Campingplatz in St. Pölten bestens für eine Auszeit geeignet. Doch für zwei Streithähne wurde er zum „Tatort“. Einer kassierte eine bleibende Erinnerung in Form von Zahnabdrücken, der andere ließ ordentlich Zähne. Doch wie konnte es so weit kommen?