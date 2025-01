Tiroler haben Glauben an Pension schon verloren

Trotz Herausforderung Investition in Vorsorge

Angesichts des mangelhaften Vertrauens in das Pensionssystem ist es kein Wunder, dass 40 Prozent der Befragten angeben, privat für die Rente vorzusorgen. Interessant dabei: „Trotz der wirtschaftlich herausfordernden Situation ist der durchschnittliche Betrag mit 250 Euro sogar etwas höher als im Vorjahr“, sagt Götz. Männer investieren in die Privatpension mit 299 Euro monatlich deutlich mehr als die Frauen, die 192 Euro in die Hand nehmen.