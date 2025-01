81-Jähriger starb nach Sturz auf Piste in Klinik

Schrecklicher Skiunfall am Wochenende in Tirol! Ein 81-Jähriger stürzte ohne Fremdeinwirkung auf einer blauen Piste und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Nachdem der Deutsche zunächst noch ansprechbar war, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Der Mann verstarb schließlich in der Klinik.