Keine Chance für Langeweile in den Semesterferien

Im Haus der Wildnis in Lunz am See dreht sich am 6. Februar ab 10 Uhr alles um den Rotfuchs. Auf die kleinen Besucher warten Rätsel und Spiele rund um das Tier des Jahres. Im Weinviertel werden die Semesterferien majestätisch: Auf Schloss Hof geht es auf eine „Eine Zeitreise ins Barock“. Bei speziellen Kinderführungen und Kulturprogrammen – inklusive Kostüm-Anprobe – schauen auch abseits der Ferien Dornröschen, Froschkönig und viele mehr vorbei.