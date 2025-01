Sogar Haslauer mit einer Gratulation an Doskozil

Eder kritisiert Machtpoker bei Salzburger Klausur

FPÖ-Chefin Marlene Svazek bejubelt ein zweistelliges Plus in Prozentpunkten: „Es gibt einen Gewinner, und das ist Norbert Hofer und sein Team der Freiheitlichen im Burgenland“, sagt sie. Für die ÖVP geht die Serie an Wahlniederlagen weiter. „Landeshauptmann Doskozil gratuliere ich zum eindeutigen Wahlsieg“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. „Die regionalen und überregionalen Ursachen dafür gilt es in aller Ruhe intern zu analysieren“, kündigt Haslauer an, der ÖVP-Spitzenkandidat Christian Sagartz dennoch seinen Respekt zollt.