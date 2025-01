HSV-Rowdys prügeln Kölner Frauen und Pensionisten

Es sind schockierende Szenen, die keiner sehen will! Wenige Stunden vor dem deutschen Zweitliga-Topspiel zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln von Trainer Gerhard Struber (1:0) gingen am Samstag in St. Pauli rund 200 HSV-Hooligans auf Prügel-Streifzug. Zu Opfern wurden harmlose Fans.