Tiroler Firma Swacrit weiter auf Expansionskurs

Durch das Zusammenführen des Know-how von Swacrit als Hersteller von Verbundbaugruppen mit der Keramik-Metall-Verbundkompetenz von Alumina entsteht laut Alumnia-CEO Holger Wampers ein Hochtechnologie-Unternehmen, das in dieser Form am europäischen Markt einzigartig ist. Alumina beschäftigt an den beiden Produktionsstandorten in Redwitz (BRD) und Hradec Králové (Tschechien) 220 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 20 Millionen Euro.