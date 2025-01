15-jährige Leaderin träumt vom FC Bayern München

Das kam überraschend! Beim ersten Zwischenstand der „Krone“-Fußballerwahl führt die Kärntnerin Magdalena Neumann das Ranking an. Mit einem Alter von erst 15 Jahren ist sie die jüngste Leaderin aller Zeiten. „Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine solche Wahl gibt. Ich habe keine Ahnung, wer da für mich wählt“, grinst Magdalena, die seit Sommer bei Carinthians Spittal in der zweiten Liga kickt. Dort ist man von ihr begeistert. „Sie ist pfeilschnell, hat sich rasch an das Niveau gewöhnt und sich schnell einen Stammplatz erkämpft“, so Spittal-Sportboss Thomas Fian.