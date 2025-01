Verband bestätigt Trennung! Tedesco-Aus in Belgien

In seinem ersten Jahr hatte Tedesco mit den „Roten Teufeln“ die EM-Qualifikationsgruppe ungeschlagen und mit einem Punkt Vorsprung auf Österreich gewonnen. Bei der EM-Endrunde im vergangenen Sommer hatte Belgien nur einen Sieg gefeiert und war im Achtelfinale mit 0:1 an Frankreich gescheitert. Nach mehreren sieglosen Spielen und dem nur knapp abgewendeten direkten Abstieg in der Nations League (ein Sieg aus sechs Spielen) hatte der Druck auf den Coach noch einmal zugenommen.