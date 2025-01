„Ich bin glücklich, dass ich noch spielen kann!“

Immerhin ist Haudum letzten Sommer, als er einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat, mit einem Plan nach Graz gekommen. „Ich will meinen Beitrag leisten, dass wir eine Gewinner-Mentalität bei den 99ers entwickeln – und in dieser Zeit auch den Meistertitel nach Graz holen“, sagt Haudum, der sich in der Steiermark pudelwohl fühlt und derzeit an keinen Abgang denkt.