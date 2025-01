Old-Firm-Schreck auch im Notizbuch von Rangnick

Zurück im 21. Bezirk gab es dann den Aufstieg in den Profi-Fußball. Im Mai 2022 debütierte Seun als 17-Jähriger beim FAC und durfte sich über die Vize-Meisterschaft in der 2. Liga freuen. Danach ging es weiter steil nach oben: Nach nur einem Einsatz im ÖFB-U19-Team der Sprung ins U21-Nationalteam, wo er im September 2024 beim 2:0-Sieg in Bosnien gleich einen Assist beisteuerte. Im Oktober dann sein erster Ligatreffer für Dundee gegen Kilmarnock, gefolgt vom Traumtor Anfang Dezember gegen Motherwell und nun die Gala-Auftritte gegen die Old Firm-Giganten.