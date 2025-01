Fünf Bandidos müssen nach Kokainschmuggel in Haft

Zwischen echter Reue und Teilgeständnissen

Am Donnerstag mussten sich schließlich sechs der Männer – geboren zwischen 1964 und 1992 – für die Schmuggelfahrten zwischen Juli 2021 und März 2024 in Innsbruck vor Gericht verantworten. Die Angeklagten zeigten sich zwar alle überwiegend geständig, stellten zum Teil aber vor allem die innere Tatseite in Frage. So wollte ein Bandidos-Mitglied etwa die von ihm geschmuggelte Kokainmenge nicht genau gekannt habe, ein anderer wollte dem Erstangeklagten außerdem zu Beginn der Taten gesagt haben, dass er mit Drogenschmuggel und generell Drogengeschäften eigentlich „nichts zu tun haben will“.