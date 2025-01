Zu „heißer“ Aufguss, da gab´s Stichflamme in Sauna

Am Mittwochabend befand sich die Feuerwehr mit vier Feuerwehrfahrzeugen und 30 Einsatzkräften wegen eines Saunabrands in Leonding im Einsatz. Der 81-jährige Hausbesitzer wollte gegen 19.29 Uhr einen Aufguss machen, als plötzlich aus noch unbekannter Ursache eine Stichflamme entstand und die Holzwand in der Sauna zu brennen begann.



Ins Krankenhaus eingeliefert

Dabei dürfte sich der Mann an der Hand verbrannt haben. Laut seinen Angaben habe er noch versucht den Brand zu löschen, jedoch sei es ihm nicht gelungen. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung in ein Linzer Krankenhaus verbracht. Um 20.15 Uhr wurde schlussendlich von der Feuerwehr „Brandaus“ gemeldet. Abschließend wurde die Brandstelle im Beisein der Feuerwehr gesichtet.